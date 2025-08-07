Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi Derinleşiyor: Son 24 Saatte 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in insani yardım girişlerini kısıtlaması sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 sivil yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 197 olduğunu açıkladı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 197'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.