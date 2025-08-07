Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi Derinleşiyor: Son 24 Saatte 4 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'sı çocuk olmak üzere 197'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
