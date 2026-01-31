Gazze'de can kaybı 71 bin 769'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 17 kişinin cenazesinin daha bölgedeki hastanelere getirilmesi ve daha önce hayatını kaybeden 85 kişiye ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 769'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürmesiyle bölgedeki bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze'deki çeşitli hastanelere son 48 saat içinde 17 kişinin cansız bedeni ve 49 yaralı ulaştırıldı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 509, enkaz altından çıkarılanların sayısının 715, yaralı sayısının da bin 405 olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, 23-30 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında bilgileri onaylanan ve işlemleri tamamlanan 85 kişinin cenazesinin daha toplam can kaybı sayısına eklendiği belirtilerek, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 769'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 483'e yükseldiği açıklandı. - GAZZE