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İsrail, Gazze'de son 24 saatte 7 sivili öldürdü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatteki saldırılarında 7 sivilin öldüğünü, daha önce yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatteki saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini, daha önce yaralanan bir sivilin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanarak tedavi altına alınan 1 sivilin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 92'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 799'a, yaralı sayısının da 3 bin 507'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 118'e, yaralı sayısının da 173 bin 615'e yükseldiğini aktardı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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