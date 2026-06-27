Haberler

Gazze'de son 24 saatte 7 can kaybı, 20 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 51'e yükseldi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise enkazda cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 51'e yükseldi.

İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 38'e, yaralı sayısı 3 bin 329'a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yanatoplam can kaybı ise 73 bin 51'e, yaralı sayısı 173 bin 437'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor