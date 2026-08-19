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Gazze'de Ateşkese Rağmen Can Kaybı Artıyor

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi 23 kişinin de yaralanmasıyla toplam can kaybı ise 73 bin 407’ye, yaralı sayısı 174 bin 335’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi 23 kişinin de yaralanmasıyla toplam can kaybı ise 73 bin 407'ye, yaralı sayısı 174 bin 335'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 273'e, yaralı sayısı ise 4 bin 223'e ulaştığını ifade ederek, 813 kişinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 407'ye, yaralı sayısı 174 bin 335'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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