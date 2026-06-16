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Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte 5 can kaybı, 8 yaralı

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bini aştı.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 993'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 997'ye, yaralı sayısı 3 bin 152'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 8'e, yaralı sayısı 173 bin 260'a ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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