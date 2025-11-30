Gazze'de Son 24 Saatte 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Ölü Sayısı 70 Bin'i Geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından dün İsrail güçleri bölgede hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 356, enkaz altından çıkarılanların sayısının 607, yaralı sayısının da 908 olduğunu bildirdi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 103'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 985'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE