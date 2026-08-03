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Gazze'de 24 saatte 18 sivil öldü

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İsrail ordusunun Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Daha önce yaralanan bir kişi de hastanede öldü. Ateşkes sonrası ölü sayısı 1250'ye, toplam ölü sayısı 73 bin 375'e yükseldi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 18 sivil hayatını kaybederken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivil de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 18 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 250'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 804'e, yaralı sayısının da 4 bin 110'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 375'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 220'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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