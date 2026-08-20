Gazze'de 24 saatte 10 ölü, ateşkes sonrası can kaybı 1.283

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 417'ye, yaralı sayısı 174 bin 360'a yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 283'e, yaralı sayısı ise 4 bin 248'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 417'ye, yaralı sayısı 174 bin 360'a yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı