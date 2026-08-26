Haberler

Gazze'de Ateşkes İhlali: 24 Saatte 7 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı 174 bin 447'ye yükseldi. Ateşkes sonrası ölü sayısı ise bin 303 oldu.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Bölgeye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı 174 bin 447'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 303'e, yaralı sayısı da 4 bin 336'ya yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 438'e, yaralı sayısı 174 bin 447'ye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Cibaliye Kampı'na İHA saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısında 3 kişi öldü, 10 yaralı