Gazze'de soğuk nedeniyle hayatını kaybeden 9 aylık bebek bu kışın ilk ölümü oldu

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Gazze Şeridi'nde 9 aylık bir bebek, giderek ağırlaşan insani şartlar sırasında soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli siviller, İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra bölgeye temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle ağır insani şartlarla mücadele ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 aylık Kinan Ahmed Arqiq bebeğin soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Bunun, bu kış mevsiminde soğuktan kaynaklanan ilk ölüm olduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz kış mevsiminde soğuk hava nedeniyle 10 ölüm kaydedildiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı