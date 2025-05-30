Gazze'de Saldırılar Sürekleniyor: Son 24 Saatte 72 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Saldırılar Sürekleniyor: Son 24 Saatte 72 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 54 bin 321'e ulaştı. Birleşmiş Milletler, bölgedeki açlık krizine dikkat çekerek nüfusun tamamının kıtlık riski altında olduğunu bildirdi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 54 bin 321'e yükseldi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin "dünyanın en aç bölgesi" olduğunu belirterek nüfusun tamamının şu anda kıtlık riski altında olduğu uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 72 sivilin hayatını kaybettiği, 278 sivilin yaralandığı belirtildi. Bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 58'e, yaralı sayısı 11 bin 729'a yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 321'e, yaralı sayısı 123 bin 770'e ulaştı.

"Gazze dünyanın en aç bölgesi"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, İsviçre'nin Cenevre kentinden düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki açlık krizine değindi. Laerke, Gazze'nin "dünyanın en aç bölgesi" haline geldiğini ifade etti. Laerke, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların neredeyse tamamının girmesini engellediğini, bölgeye hemen hemen hiç hazır gıda girmediğini söyledi. Laerke, "Getirebildiğimiz şey un. Bu yenmeye hazır değil. Pişirilmesi gerekiyor. Gazze nüfusunun yüzde 100'ü kıtlık riski altında" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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