Gazze'de Kurban Bayramı'nda 33 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze'de düzenlediği saldırılarda 33 sivilin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkes döneminde toplam can kaybı 930'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 1 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 930'a, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781'e, yaralı sayısının da 2 bin 819'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 939'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 927'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
