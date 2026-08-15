Gazze'de enkazdan 21 cenaze çıkarıldı, 40 kişi aranıyor

Gazze kentindeki sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını, 40 kişinin cenazesine ulaşılması için ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazelerine ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Sivil savunma ekipleri, Gazze kentinde İsrail bombardımanları sonucu yıkılan iki binanın enkazında 21 kişinin cenazesine ulaşıldığını bildirdi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, bir aileye ait evin enkazından 12 kişinin, başka bir aileye ait evin enkazından ise 9 kişinin cenazesinin çıkarıldığını aktardı.

Basal, arama-kurtarma ekiplerinin, enkaz altında 40 Filistinlinin cenazesinin bulunduğuna yönelik ihbarların ardından Zeytun Mahallesi'ne geçtiğini ve bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sözcü ayrıca, zor şartlar altında çalışan sivil savunma ekiplerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ağır iş makineleri, ekipman, lojistik kaynaklar ve yakıta ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamalarını yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı