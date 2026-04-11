Gazze'de son 48 saatte 11 can kaybı, 26 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte Gazze Şeridi'nde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 749'a, yaralı sayısı 2 bin 82'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 328'e, yaralı sayısı ise 172 bin 184'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı