Gazze'de İsrail Saldırıları: 60 Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 60 bin 839'a, yaralananların sayısı 149 bin 588'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 119 kişinin hayatını kaybettiği, 866 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 350 Filistinlinin öldüğünü, 37 bin 547 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 60 bin 839'a, yaralı sayısının 149 bin 588'e yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı bin 487'ye yükseldi

İsrail'in yardım noktalarında düzenlediği saldırılara da değinen Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 511 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı bin 487'ye, yaralı sayısı ise 10 bin 578'e yükseldi" denildi. - GAZZE