Gazze'de İsrail Bombardımanında Can Kaybı 59 Bin 29'a Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 59 bin 29'a yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 134 sivilin cansız bedeninin ve bin 155 yaralının ulaştığını, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 8 bin 196 Filistinlinin öldürüldüğünü, 30 bin 94 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 59 bin 29'a, yaralı sayısının da 142 bin 135'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı bin 21'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 99 ölü ve 650'den fazla yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 21'e, yaralananların sayısı 6 bin 511'e ulaştı" denildi. - GAZZE