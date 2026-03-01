Haberler

Gazze'de can kaybı 72 bin 96'ya yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 96'ya ulaştığını ve son 24 saatte 1 cenaze ile 7 yaralı getirildiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 1 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 96'ya yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 1 kişinin cenazesi ile 7 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 629, enkaz altından çıkarılanların sayısının 735, yaralı sayısının da bin 693 olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 96'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 791'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

