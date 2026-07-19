Gazze'de 147 binanın enkazında cenaze arama çalışmaları başlatıldı

Filistin sivil savunma ekipleri, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yoğun saldırılarını başlattığı Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların enkazı altında kalan cenazelere ulaşılmasına yönelik operasyonda yeni bir aşamaya geçildiğini bildirdi. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, 147 binanın enkazı altında kaldığı değerlendirilen yaklaşık bin 72 kişinin cenazesine ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Filistin sivil savunma ekipleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sırasında yıkılan binaların enkazı altında kalan Filistinlilerin cenazelerini çıkarmaya yönelik operasyonda yeni aşamaya geçti. Yetkililer, saldırılar nedeniyle yakınlarından haber alamayan binlerce kişinin sevdiklerinin akıbetini öğrenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmayı zorlu bir insani görev olarak nitelendirdi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal düzenlenen basın toplantısında, operasyonda gelinen aşamadaki faaliyetlerin 800 çalışma saati süreceğini ve Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ile orta bölgelerini kapsayacağını söyledi. Basal, çalışmaların yaklaşık bin 72 kişinin cenazesinin hala enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 147 yıkılmış binayı kapsadığını bildirdi. Öncelikli çalışma alanlarından birinin Ebu Şeria ve El-Hassayna ailelerine ait konut bloğu olduğunu belirten Basal, burada 44'ü çocuk, 37'si kadın olmak üzere 308 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı cenazelerin ise hala enkaz altında bulunduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, operasyonun son derece kısıtlı imkanlarla yürütüldüğünü belirterek, ekiplerin yalnızca Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) desteğiyle temin edilen bir ekskavatör, bir yükleyici ve bir kamyonla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"İlk aşamada 559 kişiden 333'ünün kalıntılarına ulaşıldı"

İlk aşamada sivil savunma ekiplerinin 54 yıkılmış ev ve binada 500 saatten fazla arama çalışması yürüttüğünü aktaran Basal, kayıp olduğu bildirilen 559 kişiden 333'ünün cenazesine veya kalıntılarına ulaşıldığını, 226 kişiye ise hala ulaşılamadığını söyledi. Basal, ağır iş makinelerindeki yetersizliğin çalışmaları önemli ölçüde zorlaştırdığını vurguladı. Basal, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası insani yardım kuruluşlarına kurtarma çalışmalarına verdikleri desteği artırmaları çağrısında bulunurken, uluslararası toplumu da yıkılan alanlara ulaşılmasını sağlayacak ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapmaya davet etti.

Gazze'de can kaybı 73 bin 269'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 144'e, yaralananların sayısının 3 bin 703'e ulaştığını bildirmişti. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 73 bin 269'a, yaralananların sayısının 173 bin 811'e yükseldiği belirtilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı