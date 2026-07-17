İsrail, Gazze'de cenaze törenine saldırı düzenledi: 7 ölü, 19 yaralı

İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şehrindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir cenaze töreni sırasında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İsrail, Ekim 2025'te bölgede varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen bir cenaze töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Acil durum ekiplerinin, yaşamını yitirenler ve yaralıları Al Awda Hastanesi'ne sevk ettiği aktarıldı.

Saldırının, İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinli için düzenlenen cenaze töreni sırasında gerçekleştiği kaydedildi. Bölge sakinleri tarafından paylaşılan görüntülerde saldırı sonrası yaşanan panik anları yer aldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı