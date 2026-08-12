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Gazze’de can kaybı 73 bin 388’e yükseldi

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 388, yaralı sayısı ise 174 bin 259 oldu. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 388'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 259'a, yaralı sayısı 4 bin 148'e ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 808 olarak açıklandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 388'e, yaralı sayısı 174 bin 259'a yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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