Gazze’de can kaybı 73 bin 335’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 335'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 209'a, yaralı sayısı 3 bin 943'e, çıkarılan ceset sayısı ise 803'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 335'e, yaralı sayısı 174 bin 52'ye yükseldi.

İsrail'in saldırıları sonucu 60 bin 737 çocuğun yetim ve öksüz kaldığı kaydedilirken, 2 bin 713 çocuğun anne ve babasını kaybettiği, 5 bin 929 çocuğun annesini kaybettiği, 52 bin 95 çocuğun da babasını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı