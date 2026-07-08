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Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 8 sivilin öldüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 110'a ulaştığını açıkladı. Ateşkese rağmen ihlaller sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının ise 73 bin 110'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 84'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 799'a, yaralı sayısının da 3 bin 491'e ulaştığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 110'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 599'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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