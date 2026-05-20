Gazze'de can kaybı 72 bin 723'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 723'e yükseldiğini açıkladı. Ateşkes ihlalleri sürüyor.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 16 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 881'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 776'ya, yaralı sayısının da 2 bin 621'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 773'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 723'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
