Gazze'de can kaybı 70 bin 667'ye yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu son 24 saat içinde 2 kişinin cansız bedeninin hastanelere ulaştığını ve toplam can kaybının 70 bin 667'ye yükseldiğini açıkladı. 10 Ekim'den bu yana 393 sivil yaşamını yitirirken, 171 bin 151 yaralı olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedeninin son 24 saat içinde hastanelere ulaştırıldığını ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 70 bin 667'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail, 10 Ekim tarihinde Hamas ile vardığı ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki can kaybına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişinin cenazesinin ve 6 yaralının son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Böylece bakanlıktan paylaşılan son açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 393 olarak açıklanırken, yaralananların sayısının bin 74'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının ise 634'e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, hala birçok kişinin enkaz altında bulunduğunu açıklarken, acil durum ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 70 bin 667'ye, yaralı sayısının 171 bin 151'e yükseldiği belirtildi.

"2 haftalık bir bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti"

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca soğuk havaların vücut ısısında aşırı düşüşe neden olmasıyla hipotermi geçiren 2 haftalık Muhammed Halil Ebu El-Khair bebeğin, 2 gün önce hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye girişinin ardından yoğun bakıma alınan bebeğin, dün hayatını kaybettiği açıklandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
