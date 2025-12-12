Gazze'yi vuran fırtınada 12 kişi hayatını kaybetti, 27 binden fazla çadır hasar gördü

Gazze Şeridi'nde etkili olan Byron Fırtınası nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 27 binden fazla çadır kullanılamaz hale geldi.

Gazze Şeridi'ni vuran Byron Fırtınasının bilançosu belli olmaya başladı. Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze şehrinin El-Karama ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle en az 13 binanın yıkıldığı, ayrıca 27 bin çadırın sel sularına kapıldığı, sular altında kaldığı veya şiddetli rüzgarın etkisiyle parçalandığı ifade edildi. Fırtına nedeniyle 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in sınır geçişlerini kapatmaya, insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini engellemeye, 300 bin çadır, mobil ev ve karavanın teslimatını, yerinden edilen siviller için alternatif barınakların kurulmasını engellemeye devam ettiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, ateşkes garantörlerine, dost ülkelere ve bağışçı kuruluşlara, İsrail işgaline derhal baskı uygulayarak geçiş noktalarını daha fazla geç kalınmadan açması, barınma malzemelerinin, acil durum ekipmanlarının, kurtarma ve sivil savunma ekipleri için kaynakların girişine izin vermesi, mevcut fırtına sırasında yüz binlerce yerinden edilmiş aile için insani koruma sağlaması amacıyla acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu. - GAZZE