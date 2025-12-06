Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 367'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye, yaralı sayısı 953'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 223 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 354'e, yaralı sayısı 171 bin 30'a yükseldi. - GAZZE