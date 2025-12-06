Haberler

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 367'ye yükseldi

Güncelleme:
Ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye yükselirken, 953 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 367'ye, yaralı sayısı 953'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 223 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 354'e, yaralı sayısı 171 bin 30'a yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
