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Gazze'de can kaybı 72 bin 961'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 961'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiğini; İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 72 bin 961'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 48 saatte bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 951'e, yaralı sayısı 2 bin 984'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 961'e, yaralı sayısı ise 173 bin 92'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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