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Gazze'de son 24 saatte 12 can kaybı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının bin 123'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 800'e, yaralı sayısının da 3 bin 616'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 246'ya, toplam yaralı sayısının da 173 bin 727'ye ulaştığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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