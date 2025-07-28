Gazze'de Açlıkla Savaşan Gazzeliler Yardım Tırlarına Akın Etti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası nedeniyle açlıkla savaşan Gazzeliler, bölgeye giren yardım tırlarına akın etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanması nedeniyle Gazzeliler yetersiz beslenme sonucu hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Açlıkla savaşan Gazzeliler, İsrail'in yardım tırlarına girişine izin vermesinin ardından yardım taşıyan tırlara akın etti. Binlerce Gazzeli tırların üzerine çıkarak ailelerine yiyecek götürmeye çalıştı.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 kişinin daha açlıktan hayatını kaybetmesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kaybı 87'si çocuk olmak üzere toplamda 133'e ulaştı. - GAZZE