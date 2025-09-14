Haberler

Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle Can Kaybı 422'ye Yükseldi

Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle Can Kaybı 422'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 422'ye ulaşırken, 145'inin çocuk olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve bölgeye yönelik ablukası devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını engellediği Gazze Şeridi'ndeki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'de yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybı 422'ye yükseldi

Son verilerle birlikte, Gazze'deki yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye yükseldi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30'u çocuk 144 ölüm kaydedildiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.