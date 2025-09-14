Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle Can Kaybı 422'ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve bölgeye yönelik ablukası devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını engellediği Gazze Şeridi'ndeki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'de yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybı 422'ye yükseldi

Son verilerle birlikte, Gazze'deki yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye yükseldi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30'u çocuk 144 ölüm kaydedildiği aktarıldı.