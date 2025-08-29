Gazze'de Açlık Krizi: Yardım Tırları Yeniden Yağmalanıyor

Filistinli kaynaklar, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları ile açlığı silah olarak kullanması nedeniyle açlıkla savaşan sivillerin ve İsrail destekli çetelerin Gazze Şeridi'ne yardım getiren tırları tekrar yağmaladığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve gıda ile insani yardım malzemelerinin bölgeye girişini yasaklayarak açlığı silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz büyümeye devam ediyor. Filistinli kaynaklar, Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan tırların yeniden birkaç İsrail destekli çete ile açlıktan kırılma noktasına gelmiş siviller tarafından yağmalandığını ve yardım malzemelerinin çalındığını aktardı. Yardım malzemelerine ulaşan sivillerin görüntüleri kameralara yansıdı.

Ahmed Ebu El-Khair adlı bir sivil, uzun süredir gıda ve yardım malzemeleri beklediğini belirterek, "Amcam ve ben, yardım malzemelerini taşıyan tır yakınlarında buluştuk ve bir çuval un alma imkanımız oldu. Şimdi bunu eve götürüyoruz, aramızda paylaşacağız. Burada tırların gelmesi için çok uzun süre bekliyoruz ve sonra da bir çuval un veya biraz konserve gıda ile eve dönüyoruz" dedi.

"İsrail yardım dağıtımını engelliyor, güvenlik sağlamıyor ve yardımların çalınmasını kolaylaştırıyor"

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail hükümeti açlığı silah olarak kullanmakla suçlanmıştı. Açıklamada, sivil halkın sistematik bir şekilde beslenme yetersizliği ile ölüme sürüklendiği Gazze Şeridi'nde özellikle çocukların, hastaların ve yaşlıların bu durumdan çok daha ağır etkileneceği belirtilmişti. Medya Ofisi'nin açıklamasında, son bir ay içinde İsrail'in bölgeye gerekli insani yardım malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin sadece yüzde 14'ünün girmesine izin verdiği ve böylece ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinde yüzde 86'lık bir eksiklik bulunduğu belirtilmişti. Buna ek olarak işgalci İsrail ordusunun yardım dağıtımlarını engellediği, güvenliği sağlamayı reddettiği ve yardımların çalınmasını kolaylaştırdığı kaydedilmişti. Açıklamada, İsrail'in sivil halkı aç bırakma stratejisi sert bir şekilde kınanmış ve Arap ülkeleri ile uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısında bulunulmuştu. Çağrı kapsamında İsrail'e baskı uygulanarak bölgeye giriş-çıkışların açılması, böylece açlıkla savaşan halka acil ve eksiksiz yardım malzemeleri teslimatının sağlanmasını istenmişti.

Gazze'de can kaybı 63 bin 25'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 25'e, yaralananların sayısının 159 bin 490'a yükseldiği belirtilmiş, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kaybının da 121'i çocuk olmak üzere 317'e ulaştığı kaydedilmişti. - GAZZE