Yüksek sesle müzik açan 2 sürücüye toplam 246 bin 898 TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 246 bin 898 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, gece saatlerinde yüksek sesle müzik açarak çevre sakinlerini rahatsız ettiği tespit edilen 2 araca ceza kesildi. Yapılan denetimlerde 07 N 5181 ve 07 BNA 277 plakalı araçlar durduruldu. Araçlarda mevzuata aykırı ses sistemi kullanıldığı tespit edilen 07 N 5181 plakalı otomobil sürücüsü E.K. hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 114 bin 898 TL, 07 BNA 277 plakalı araç sahibi E.G.'ye ise 132 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlemlerin ardından 2 araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı