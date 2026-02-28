Haberler

Antalya'da yolcu otobüsünde yarım ton kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'da yolcu otobüsünde yarım ton kaçak tütün ele geçirildi
Antalya Gazipaşa'daki yol kontrol noktasında yapılan aramada, 500 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
