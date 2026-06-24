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Gazipaşa'da aracın çarptığı yaya yaralandı

Gazipaşa'da aracın çarptığı yaya yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralanırken, kazaya karışan sürücü olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E.'ye seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaya için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, polis ekipleri sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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