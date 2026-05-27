Ön tekeri patlayan motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin ön lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T.'nin kullandığı 07 BRS 650 plakalı motosikletin ön tekerinin patlaması sonucu sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
