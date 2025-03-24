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Gazipaşa'da Motokurye Motosikletten Düştü, Yaralandı

Gazipaşa'da Motokurye Motosikletten Düştü, Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motokurye, motosikletinin kontrolden çıkması sonucu sert zemin üzerine düştü ve ayağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosikletiyle sert zemine düşen motokurye yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yemek şirketinde çalışan motokurye Batuhan A., 07 AAK 083 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşen sürücü, ayağından yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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