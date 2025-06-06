Gazipaşa'da Kayıp Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Gazipaşa'da Kayıp Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 'berbere gidiyorum' diyerek evden çıkan 41 yaşındaki çiftçi Ali Ergin'den yaklaşık 16 saattir haber alınamıyor. Ailesi ve mahalle sakinleri arama çalışmalarına katılıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden "berbere gidiyorum" diyerek çıkan 2 çocuk babası çiftçiden yaklaşık 16 saattir haber alınamıyor.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ali Ergin'den (41), dün sabah 09.00 sıralarında 'berbere gidiyorum' diyerek evden çıktı. Aradan süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Ergin'e yakınları telefondan da ulaşamadı. Ailesi ve mahalle sakinleri kayıp başvurusunda bulunurken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

"Perişan durumdayız"

Ali Ergin'in eşi Havva Ergin, "Çocuklarımız da ben de perişan olduk. Mahallelilerle beraber gece gündüz arıyoruz. Emniyet güçlerine bilgi verdik. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi imkanlarımızla aradık, sonuç alamadık"

Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir ise, "Kendi imkanlarımızla gidebileceği yerleri araştırdık ama maalesef henüz bir iz bulamadık. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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