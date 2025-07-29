Gazipaşa'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Gazipaşa'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BGA 739 plakalı kamyonetiyle Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ramazan G., kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, şarampole uçtu. Kazada, kamyonet sürücüsü Ramazan G., araçta yolcu olarak bulunan Nazmi Ş. ve Berat S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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