Gazipaşa'da iş makinesinde sıkışan 15 yaşındaki çocuk yaralandı, 2 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında 15 yaşındaki çocuğun iş makinesinin kolu ile kepçesi arasında sıkışıp ağır yaralanmasıyla ilgili kepçe sahibi ile operatör tutuklandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki K.S., çalışma sırasında iş makinesinin bomu ile kepçesi arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan K.S., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk kontrollerinin ardından durumu ağır olan erkek çocuğu, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe sahibi R.Y. ile operatör M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan iki şüphelinin Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı