Haberler

Gazipaşa'da Forklift Kazası: Bir Yaralı

Gazipaşa'da Forklift Kazası: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazipaşa'da parke taşı döşeme çalışmaları sırasında forklift devrildi, sürücü H.T. aracın altında kaldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi için Alanya'ya sevk edildi. Jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Devrilen forkliftin altında kalan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Gökçesaray-Sazak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle forklift devrildi. Forkliftin devrilmesiyle H. T. aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerin ardından H.T., ileri tedavi ve değerlendirme amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı