Gazipaşa'da Forklift Kazası: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Devrilen forkliftin altında kalan yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Gökçesaray-Sazak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle forklift devrildi. Forkliftin devrilmesiyle H. T. aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerin ardından H.T., ileri tedavi ve değerlendirme amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı