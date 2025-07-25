Gazipaşa'da 800 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Gazipaşa'da 800 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 800 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 800 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada şüpheli bir araç takibe alınarak, ilçe merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 800 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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