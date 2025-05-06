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Gaziosmanpaşa'daki İnşaatta İşçiler Arasında Kavga

Gaziosmanpaşa'daki İnşaatta İşçiler Arasında Kavga
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Gaziosmanpaşa'da inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan tartışma, taş ve sopalarla yapılan bir kavga ile sona erdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatta çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldıran şahısların meydan muharebesini aratmayan o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşçiler inşaattaki taşları ve diğer malzemeleri birbirlerine fırlattı. Ardından hızlarını alamayan işçiler sopalarla da saldırdı. Kimi inşaat işçisi kaçarken kimileri sopayla peşlerine düştü. Birbirlerine saldıran işçilerin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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