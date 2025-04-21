Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını: Alevler İçinde Kalan Kadın Yardım Bekliyor

Gaziosmanpaşa'da gecekondu alev alev yandı

Evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da gecekondu alev alev yandı. Evde babası ile yaşayan Sebahat Dutçu, "Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cami sokakta bulunan gecekonduda sabah saatlerinde gecekonduda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde babası Aytaç Duçtu ile yaşayan Sebahat Dutçu, uykudan uyanması ile evinin alevler içinde kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan eve itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride mahsur kalan Aytaç Dutçu ve kızı Sebahat Dutçu, ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Ev, kullanılamaz hale geldi. Yangına, eve izinsizce giren şahısların sebep olduğu iddia edildi. Yangında dumandan etkilenen Aytaç Dutçu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan ev ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

"Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık"

Yangınla ilgili konuşan Sebahat Dutçu, "Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 tane çocuk, sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayıp buraya girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Her seferinde geldiklerinde kovalıyorum. 'Gidin, gelmeyin, girmeyin buraya diyorum' Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sabah saatlerinde sesler duyduk. Kalktığımda 'Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle ?' dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi. Evi zor söndürdüler. Evim yandı. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam %80 engelli. Ben babama bakıyorum. Ben devletimden yardım istiyorum. Bana yardım etsinler" dedi.