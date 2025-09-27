Haberler

Gaziosmanpaşa'da Ağızlığı Olmayan Pitbull Köpeği Saldırdı

Gaziosmanpaşa'da ağızlığı olmadan gezdirilen bir pitbull, başka bir köpeğe saldırarak ölümüne sebep oldu. Saldırının ardından pitbullun sahibi olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek ölürken, sahibi pitbull köpeğini alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sahibi tarafından ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek ölürken, sahibi pitbullu alarak olay yerinden kaçtı. Pitbull köpeğinin diğer köpeğe saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
