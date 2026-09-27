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Gaziantep Vali Yardımcısı Eker: "2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti"

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Gaziantep Vali Yardımcısı Eker: '2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti'
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Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, meydana gelen kazaya ilişkin, "Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi.

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, meydana gelen kazaya ilişkin, "Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Kazada 2'si çocuk, 5'i yetişkin 7 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde saat 18.06 sıralarında yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, açıklama yaptı. Eker, "Çok üzücü bir kaza. Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi'nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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