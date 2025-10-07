Haberler

Gaziantep'teki Cinayet Davasında 4 Sanığa Hapis Cezası

Gaziantep'te bir kişinin 17 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili görülen davada, 3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Sevlü, Abdullah Şahin, avukatları ile ölen Mustafa Yıldız'ın yakınları ve avukatı katıldı. Sanık Hüseyin Sevlü, kendisinin suçsuz olduğunu, olayla bir bağının olmadığını ve cinayeti azmettirmediğini söyledi. Sanık Abdullah Şahin, ölen kişiyi tanımadığını ifade ederek, "Öldür emrini Hüseyin ile Enes verdi. Ben bu zamana kadar ailemin başına bir şey gelir diye konuşmadım, pişmanım" dedi.

3 sanığa 25'er yıl, 18 yaşından küçük sanığa ise 12 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Sevlü, Abullah Şahin ve firari Hüseyin Geçer'e "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Hüseyin Geçer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran heyet, 18 yaşından küçük olan sanık Y.E.İ'ye aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay geçmişi

Gaziantep'te 14 Aralık 2020'de aralarında husumet bulunan Hüseyin Sevlü ve diğer sanıklar tarafından 17 kez bıçaklı saldırıya uğrayan Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
