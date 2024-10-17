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Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi; kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Fıstıklık mahallesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve karşı şeritte ilerleyen 2 araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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