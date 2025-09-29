Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te İpekyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında iki resmi plakalı aracın da bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde İpekyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında iki resmi plakalı aracın da bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP