Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Gaziantep'te İpekyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te İpekyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında iki resmi plakalı aracın da bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde İpekyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında iki resmi plakalı aracın da bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
