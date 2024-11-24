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Gaziantep'te Zeytin Hırsızlığı Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Zeytin Hırsızlığı Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep Oğuzeli ilçesinde jandarma ekipleri, zeytin hırsızlığı yaparken M.B. isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak tutukladı. Yaklaşık 100 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te zeytin hırsızlığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda JASAT timlerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Oğuzeli ilçesinde M.B. isimli şüpheli, bir vatandaşa ait zeytin bahçesinden zeytin çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.B. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El konulan yaklaşık 100 kilogram zeytin sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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